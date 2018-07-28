Команда молодых тюменцев сняла фильм о себе и выиграла 120 тысяч рублей

Документальная картина "Молодость", снятая представителями молодежных организаций Тюмени, стали победителями конкурса "Снять за 72" и выиграли 120 тысяч рублей.

Фильм взял награды в следующих номинациях: "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучший сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший режиссер", "Лучший оператор" и специальный приз от партнеров конкурса.

Как пишет "Мегатюмень", представители молодёжных организаций Тюмени сняли фильм о себе и стали самыми номинированными в конкурсном проекте "Снять за 72". Документальная картина "Молодость" получила поддержку в размере 120 000 рублей и награды в пяти номинациях. В индивидуальном зачете тюменская команда обошла коллег из Екатеринбурга, Челябинска и Москвы.



Над короткометражной лентой работали всего 5 человек: Кирилл Киреев, Иван Кармацкий, Алёна Нечетова, Юлия Кисилева и Нина Копылова — представители мультицентра "Моя территория", молодежного театрального центра "Космос" и студенческого медиацентра InMedia.



Инициативные тюменцы сняли кино о молодости, молодёжи и духе времени. О мечтах, счастье и том, как каждый желает быть услышанным. В картине приняли участие известные жители областной столицы: шоумен Эдуард Гонгадзе, блогер и певец Евгений Кисляк, художник, автор комикса "Собрание" Александр Капустин.



