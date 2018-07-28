В День города тюменцы помогут животным найти дом

Во время празднования дня города в Тюмени, 28 июля, горожане смогут присмотреть себе питомцев. Акция-презентация собак и кошек из приюта "Лучший друг" пройдет на Цветном бульваре, начало в 11:00, сообщает "Вслух.ру".

На площадке акции также будут рисовать мехенди, продавать хендмейд-игрушки, половина выручки за которые пойдёт на нужды приюта. Также горожане смогут просто пообщаться с хвостатыми представителями приюта. На акцию можно принести крупы, корма и амуницию, отмечают организаторы.

Для проведения этой акции зоозащитникам понадобится помощь автолюбителей, чтобы привезти и увезти животных и реквизит с ММС в центр города и обратно. Желающие могут позвонить по номеру 8-999-549-44-50 (Алёна Ажгибецова).

Приют "Лучший друг" существует за счет пожертвований людей и деятельности волонтеров. Животным в приюте регулярно нужны крупы - 25кг в день (геркулес, пшено, макароны, пшеничная). Также волонтеры будут рады помощи в обустройстве территории рядом с приютом (под дополнительные вольеры) – нужны техника, рабочие руки, строительные материалы и будки.

Со списком потребностей приюта можно познакомиться в его группе "ВКонтакте". https://vk.com/72helpanimal72.