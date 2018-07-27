В сквере Комсомольском развернется "Город снов"

Фото: Владимир Чебалдин, группа "Театр "Мимикрия" / vk.com

Традиционный театральный фестиваль "Сны улиц" пройдет завтра, 28 июля, в сквере Комсомольском. Помимо двух сцен,где тюменцы увидят представления от 13 коллективов из разных стран,они смогут оказаться в "Городе снов" в любой точке парка.

"Посещая мобильные сценические площадки, гости мероприятия будут путешествовать по снам, о которых им расскажут тюменские труппы. Вместе с театром теней они подберут "Ключ о сказки", с театром "Мимикрия" почитают фестивальные газеты, поучаствуют в "Погоне за преступником" с театром-студией "Будильник", увидят "Парад Планет" от студии "СРедА", побывают на "Art-Маскараде" и устроят барабанный джем вместе с артистами "ТАБО", — рассказывают организаторы.

Кроме выступлений театров на фестивале "Сны улиц" жителей и гостей Тюмени ждут творческие мастер-классы, занимательные лекции, настольные игры для всей семьи и вкусные угощения. Начало мероприятия в 14 часов.