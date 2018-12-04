Самые сказочные сани промчатся по Комсомольскому скверу

11:37 04 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Открытый городской конкурс "Парад саней" пройдет в сквере Комсомольском в Тюмени 22 декабря. Принять участие в шествии необычных зимних саней приглашают всех желающих. 

"Мы предлагаем горожанам окунуться в атмосферу волшебства и создать из обычных зимних санок настоящее произведение искусства", — говорят организаторы парада, дом культуры "Поиск".

Среди участников будут выбраны победители в номинациях "Самые оригинальные сани", "Самые сказочные сани" и  "Самые национальные сани". Победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов конкурса.

Теги: конкурс , Новый год , сквер Комсомольский
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018