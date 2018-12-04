Самые сказочные сани промчатся по Комсомольскому скверу

Открытый городской конкурс "Парад саней" пройдет в сквере Комсомольском в Тюмени 22 декабря. Принять участие в шествии необычных зимних саней приглашают всех желающих.

"Мы предлагаем горожанам окунуться в атмосферу волшебства и создать из обычных зимних санок настоящее произведение искусства", — говорят организаторы парада, дом культуры "Поиск".

Среди участников будут выбраны победители в номинациях "Самые оригинальные сани", "Самые сказочные сани" и "Самые национальные сани". Победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов конкурса.