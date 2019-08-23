Сто лет тюменского комсомола отметят вскрытием капсулы с посланием потомкам

Встреча комсомольских поколений пройдет в Тюмени 24 августа. Ее главным событием станет вскрытие капсулы с посланием, написанным в 1999 году, и закладка нового послания в 2044 год.
Праздничные мероприятия будут проходить в Комсомольском сквере. Там же состоится концерт, на котором выступят вокальные ансамбли, хореографические коллективы и солисты Тюменской области. Начало - в 11:00.
В этот же день пройдет акция "Тюменский эскадрон". Начнется она в 11:00 в сквере Комсомольский с митинга, а в 12:00 продолжится возложением цветов к памятнику молодым покорителям Сибири на Привокзальной площади. Торжественное прохождение конной колонны по центральным улицам Тюмени запланировано на 11:30-12:30.
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