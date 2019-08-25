Тюменские ветераны-комсомольцы оставили послание потомкам 2044 года

Автор фото: Алексей Косенчук

Торжественная встреча, посвящённая 100-летию со дня образования Тюменского комсомола, состоялась 24 августа в Комсомольском сквере. Из основания памятного знака, расположенного здесь, достали капсулу с обращением к потомкам XXI века, а вместо нее заложили новое послание – для молодежи из 2044 года.

Собравшихся на мероприятии приветствовал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он подчеркнул, что 100-летие областной комсомольской организации – уникальное событие в летописи региона. И именно комсомольцы участвовали в созидании области и появлении новых городов.

"На территории области было 37 Всесоюзных комсомольских строек, сюда приезжали тысячи молодых людей по комсомольским путёвкам, чтобы осваивать бескрайние просторы. Это были тяжёлые времена: не было дорог, телефонов и интернета. Люди, которые здесь сегодня присутствуют – прежде всего, неравнодушные. Они хотели доказать и себе, и стране, и всему миру, что они могут добыть нефть и газ для благосостояния страны. Это героический подвиг, который сложно повторить", - заявил Сергей Сарычев.

Тюменских комсомольцев поздравили энтузиасты конноспортивного движения, организовав акцию "Тюменский Эскадрон". Так, в 1979, 1988, 1989 годах молодые конники проходили разными маршрутами по районам области, встречались с жителями сел, организовывали митинги у памятников павшим красноармейцам, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В рамках праздника участники открыли капсулу с обращением к потомкам 21 века, которую заложили в основание памятного знака в Комсомольском сквере 20 лет назад, в честь 80-летия Тюменского комсомола. Послание будет передано в архив Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Затем комсомольцы заложили новый документ – послание потомкам 2044 года: "Тюменский край - самый лучший! Делайте все возможное, чтобы процветало каждое село, каждый район и каждый город нашей необъятной Родины. Поддерживайте и развивайте лучшие традиции Тюменского комсомола – дружите, трудитесь, любите жизнь и будьте первыми! Дерзайте!" – говорится в нем.

Свои подписи под текстом оставили вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты Тюменской областной Думы, председатель областной Общественной палаты Геннадий Чеботарев и все желающие.

Завершилась встреча торжественной церемонией возложения цветов к памятному знаку.