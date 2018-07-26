Кинопремьеры недели: Том Круз, ужасы и российское кино

Сегодня на экраны выходит очередная картина франшизы "Миссия невыполнима", фильмы ужасов "Обитатели" и "Убежище дьявола", продолжении истории приключений Себастьяна и собаки Белль и драма "Свидетели". Подробнее о фильмах — в кинообзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

"Миссия невыполнима. Последствия"

Со времени выхода первого фильма "Миссия невыполнима" прошло более двадцати лет. И вот на экраны выходит уже шестой фильм об агенте Итане Ханте в исполнении легендарного Тома Круза. Теперь главному герою и его помощникам предстоит опередить время, чтобы справиться с поставленной задачей.

"Обитатели"

Близнецам Рейчел и Эдварду в наследство достается старинное поместье. Однако поводов для радости у новоявленных помещиков немного, о старом особняке ходит дурная слава, будто дом проклят, и в нем обитает нечто, которое заставляет его жильцов исполнять его злую волю. Удастся ли юной Рейчел преодолеть проклятие, можно узнать, посмотрев фильм "Обитатели".

"Убежище дьявола"

Какие последствия может иметь попытка ограбить виллу, можно узнать, посмотрев мексиканский фильм ужасов "Убежище дьявола". Три грабительницы, проникая на территорию влиятельного сенатора, не подозревали о том, с чем им придется столкнуться…Теперь только священник сможет спасти души несчастных!

"Белль и Себастьян: приключения продолжаются"

Фильм "Белль и Себастьян: приключения продолжаются" поведает о новых приключениях мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В городок, где они живут, приходит весть о падении самолета в горах. Мальчик и собака отправляются на поиски потерпевших крушение.

"Свидетели"

Фильм режиссера Константина Фама "Свидетели" рассказывает историю скрипки, сделанной в начале двадцатого века для одного еврейского мальчика. Скрипка становится свидетелем множества событий, в том числе страшных и трагических. В фильме, созданном международной командой кинематографистов, заняты: Оксана Фандера, Филипп Янковский, Михаил Горевой.

"Мектуб, моя любовь"

На экраны выходит новая работа французского кинорежиссера Абделлатифа Кешиша, автора "Черной Венеры" и "Жизни Адели", "Мектуб, моя любовь". Лето, море, солнце, Лазурный берег… Домой на каникулы возвращается молодой сценарист Амин. Главный герой вливается в поток молодых, жаждущих любви и счастья людей. Возможно, именно здесь ему суждено встретить свою судьбу.