"Контора" рассказывает об истории Тюмени в прямом эфире

Ведущие утреннего шоу "Контора" радиостанции Dipol FM в подарок Тюмени на ее 432-й день рождения свои эфиры решили посвятить городу.

"На этой предпраздничной неделе у нас в эфире звучат истории от каждого радиоведущего – с чем у него связаны самые памятные воспоминания о Тюмени. А еще в рекламных блоках у нас ликвидация пробелов в знаниях тюменской истории: что такое УХМ, что такое КПД, все об этом рассказываем. Если настроить приемник на 105,6 FM, то можно узнать много интересного о городе, в котором мы живем", – рассказали ведущие шоу.

Отметим, тематические эфиры радиостанции, а также тесты, видеоролики и инфографики о том, как изменилась Тюмень за прошедшие годы можно найти на сайте "Вслух.ру" и в соцсетях. Они размещаются под общим хештэгом #432ВремяТюмени.