Марафон по разработке инновационных устройств и ПО пройдет в Тюмени

"ФабЛаб ТюмГУ" организует четвертую инженерную школу Maker Schoоl 2018. Она пройдет с 27 по 29 июля на базе Тюменского госуниверситета в формате хакатона. Три дня участники будут работать над созданием инновационных устройств и программного обеспечения. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.
Почти сотня участников из Тюмени и других городов — студенты, разработчики, дизайнеры и энтузиасты будут разрабатывать рабочий прототип устройства на стыке электроники и программирования или программное обеспечение, решающее какую-то актуальную задачу. Важным критерием проекта является способность устройства или программы повышать качество жизни людей. По окончании марафона участники презентуют результат и получат оценки и комментарии экспертов.
По словам организаторов, перед конкурсом проводилась активная подготовка к нему. Участники изучали программирование, 3D-моделирование, 3D-печать, лазерную резку, интернет вещей.
Помимо марафона участников ждут лекции от экспертов о перспективах использования дополненной и виртуальной реальностей для разработки приложений, промышленном и генеративном дизайне и другие.
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