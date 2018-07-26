Марафон по разработке инновационных устройств и ПО пройдет в Тюмени

Фото: Валерия Юсупова, группа ""Maker school" IV инженерная школа ХАКАТОН" / vk.com

"ФабЛаб ТюмГУ" организует четвертую инженерную школу Maker Schoоl 2018. Она пройдет с 27 по 29 июля на базе Тюменского госуниверситета в формате хакатона. Три дня участники будут работать над созданием инновационных устройств и программного обеспечения. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

Почти сотня участников из Тюмени и других городов — студенты, разработчики, дизайнеры и энтузиасты будут разрабатывать рабочий прототип устройства на стыке электроники и программирования или программное обеспечение, решающее какую-то актуальную задачу. Важным критерием проекта является способность устройства или программы повышать качество жизни людей. По окончании марафона участники презентуют результат и получат оценки и комментарии экспертов.

По словам организаторов, перед конкурсом проводилась активная подготовка к нему. Участники изучали программирование, 3D-моделирование, 3D-печать, лазерную резку, интернет вещей.

Помимо марафона участников ждут лекции от экспертов о перспективах использования дополненной и виртуальной реальностей для разработки приложений, промышленном и генеративном дизайне и другие.