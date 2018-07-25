В ТюмГУ завершается прием документов на бюджет

26 июля заканчивается прием документов на бюджетную форму обучения на бакалавриат и 25 июля в магистратуру Тюменского госуниверситета. Приемная кампания 2018 года характеризуется увеличением количества поданных заявлений на бакалавриат: с 13 080 в прошлом году до 18 323 заявлений на 23 июля этого года, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Почти на 250 позиций выросло и количество оригиналов документов об образовании. В общей сложности на бюджет подали заявления на 4 000 абитуриентов больше, чем в прошлом году. Первая волна зачисления на бюджетные места состоится 3 августа (прием оригиналов документа об образовании и согласия на зачисление производится до 1 августа).

Приказы будут размещаться в разделе сайта для абитуриентов в режиме онлайн. Напомним, что абитуриенты ТюмГУ, имеющие по сумме трех предметов ЕГЭ более 240 баллов, имеют возможность получения специальной стипендии ректора, скидку на оплату обучения 50%, а также первоочередное право на заселение в общежитие.