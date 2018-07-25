С начала купального сезона в Тюменской области утонули 17 человек

За лето в регионе на водоемах в результате утопления погибли 13 взрослых и 4 несовершеннолетних. Такие данные приводят в следственном управлении СК по Тюменской области.

Как правило, трагедией заканчивались купания в необорудованных и запрещенных для этого местах, также несчастные случаи происходили из-за небезопасного поведения на воде, купания в нетрезвом состоянии, в результате заплывов на дальние расстояния, при купании в плохую погоду, из-за переохлаждения организма и мышечных судорог. Стоит помнить, что нередко умеющие плавать люди тонут, потому что поддаются панике.

"Мы на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде, — отмечают в СУ СК по Тюменской области. — После гибели 10-летнего ребенка на набережной Туры по информации следственного управления администрацией города Тюмени принят ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан при нахождении на набережной, а также местах, где имеется свободный доступ к воде. В том числе информирование населения о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах в летний период посредством громкоговорителей, а также патрулирование территории набережной".

Родителям напоминают: чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на воде, не стоит отпускать его на водоемы без вашего присмотра и не поручать старшим детям приглядывать за младшими. Стоит запретить детям самостоятельное купание, не показывать негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено, а также выучить с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас все же не окажется рядом.