Мастера научат тюменцев делать крошечные книги и керамику

В эту субботу, 28 июля, в рамках празднования Дня города интерактивная площадка "Творчество" будет работать на традиционном фестивале "Пикник книг". На ней мастера из Тюмени, Тобольска, Кургана, Новосибирска и Екатеринбурга представят свои изделия и проведут мастер-классы.

Тюменцам покажут, как собрать из мелких деталей игрушечный мини-домик и сделать миниатюрные книжечки для куклы, выполнить забавных персонажей из пластиковых бутылок и ткани, изготовить книжку, которую можно читать на ощупь. Также на площадке можно будет поработать на гончарном круге вместе с мастерами-керамистами, сделать традиционную обрядовую куклу и высечь из дерева игрушечных животных.

В этом году "Пикник книг" посвящен 55-летию регионального отделения Союза писателей России. Концепция фестиваля – "КНИГА-4D": четыре формата, в которых может быть представлена книга. Они будут соотноситься с четырьмя площадками, это "Слово", "Символ", "Творчество" и "Звук".

Мероприятие пройдет на площади Солнца с 12 до 17 часов.