В День города на дорогах Тюмени ограничат движение транспорта

В эту субботу, 28 июля, участки ряда улиц областного центра будут закрыты для транспорта на время культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города. С 8 часов 28 июля до 1 часа 29 июля будет временно ограничено движение транспорта в квадрате улиц:

— ул. Республики (от ул. Перекопской до ул. Луначарского);

— ул. Коммунистической (от ул. Луначарского до ул. Ямской);

— ул. Ямской (от ул. Коммунистической до ул. Казанской);

— ул. Луначарского (от ул. Казанской до ул. Коммунистической);

— ул. Казанской (от ул. Ямской до ул. Луначарского);

— ул. Дзержинского (от ул. Республики до ул. Хохрякова);

— ул. Первомайской (от ул. Герцена до ул. Ленина);

— ул. Володарского (от ул. Семакова по направлению к площади Борцов Революции);

— ул. Механической (от ул. М. Горького до ул. Холодильной).

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения с учетом этой информации.