Тюменцам предлагают принять участие в фестивале домашних животных

Фестиваль домашних животных состоится 25 июля в 18 часов на базе Дома культуры "Водник". Мероприятие пройдет в поддержку движения за проявление доброты к животным, рассказали в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Почти каждый ребенок мечтал завести домашнего любимца: собачку, кошечку, хомячка или говорящего попугая. Животные приносят в дом уют и гармонию, а в людях воспитывают любовь, заботу и ответственность.

В рамках фестиваля состоятся веселые игры, выставка домашних животных, а организаторы и партнеры мероприятия вручат призы.

Принять участие в фестивале может любой желающий вместе со своим питомцем. Предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (3452) 45-47-29 и +7 (3452) 45-93-43, либо на официальной странице учреждения https://vk.com/domvodnik56 , отправив фото питомца.