Тюменцам предлагают принять участие в фестивале домашних животных

12:25 22 июля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
ic1.static.km.ru
| Фото: ic1.static.km.ru

Фестиваль домашних животных состоится 25 июля в 18 часов на базе Дома культуры "Водник". Мероприятие пройдет в поддержку движения за проявление доброты к животным, рассказали в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Почти каждый ребенок мечтал завести домашнего любимца: собачку, кошечку, хомячка или говорящего попугая. Животные приносят в дом уют и гармонию, а в людях воспитывают любовь, заботу и ответственность.

В рамках фестиваля состоятся веселые игры, выставка домашних животных, а организаторы и партнеры мероприятия вручат призы.

Принять участие в фестивале может любой желающий вместе со своим питомцем.  Предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (3452) 45-47-29 и +7 (3452) 45-93-43, либо на официальной странице учреждения https://vk.com/domvodnik56 , отправив фото питомца. 

Теги: домашние животные , животные , фестиваль
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2018