Тюменские аграрии собирают первый урожай овощей

11:41 22 июля 2018
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superda4nik.ru

Несмотря на позднюю посевную из-за неблагоприятной погоды, в тюменской агрофирме КРиММ уже снимают первый урожай овощей. На сегодня собрано более 100 тонн ранней капусты, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Если раньше мы говорили об отставании в две недели, потом в 10 дней, то сейчас речь идет о неделе. Причина, прежде всего, в хорошей погоде, дожди пока идут вовремя, иссушающей жары нет. Так что, несмотря на позднюю посевную, шансы на достойный урожай, считаю, высоки", -  прокомментировал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

На этой неделе агрофирму также посетили участники Международной научно-производственной конференции "Плодородие почв и оценка продуктивности земледелия", которую проводил тюменский аграрный университет.

"Можно сказать, что у нас прошли практические занятия. Ученые из Новосибирска, Омска, Бурятии и других регионов увидели, как мы работаем над плодородием почвы: выращиваем картофель и овощи на торфе по интенсивной технологии, создаем оросительную систему, для которой необходимо выравнивание полей. Сейчас в стране этим немногие занимаются, так что гости остались под впечатлением", - говорит Геннадий Рязанов.

Теги: АПК , КРиММ , урожай
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