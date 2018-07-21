Тюменский мастер представил дымники по мотивам сказок Ершова

Тюменский мастер Виктор Долгополов, один из немногих местных продолжателей искусства изготовления дымников, представил на выставке в ялуторовском музее "Торговые ряды" два уникальных изделия, украшенных фигурками любимых героев из сказок Петра Ершова.

Металлический узорный теремок-беседка словно перенесен из волшебной сказки, а над ним на гребне парят Жар-птицы и мчится Конек-Горбунок.

По словам сотрудников музея дымники, как часть архитектурного убранства дома, получили развитие в Тюмени во второй половине ХIХ века. По практическому назначению он является защитой печной трубы от попадания в нее дождя и снега, препятствует распылению искр. Тюменские дымники, разнообразные по узорному декору, пользовались особой славой в ХIХ–ХХ столетиях.

Виктор Долгополов - нродный мастер РСФСР с 1997 года, потомственный мастер-жестянщик, реставратор, автор нескольких десятков различных по рисунку изделий из просечного железа (дымники, водосточные трубы) в Тюмени и ее окрестностях.

Свое уникальное мастерство он унаследовал от отца Николая Долгополова, благодаря которому, как писал в 1976 году журнал "Вокруг света", все дома на улице Зеленой, были украшены художественными венцами труб, овеяны уютом. А тот, в свою очередь, - от своего отца Григория.

Коллекцию дымников в областной картинной галерее еще в 1970 годы начала собирать научный сотрудник Нелли Шайхтдинова. В 1976 году в запасниках галереи хранились первые четыре старинных дымника со снесенных домов. Они и положили начало коллекции музея имени Ивана Словцова, которая сегодня насчитывает более 30 экземпляров, пишет "Тюменская линия".