Тюменцы смогут провериться на окнологию в субботу

21 июля, в субботу, с 9 до 15 часов во всех муниципальных поликлиниках города Тюмени, а также в ГБУЗ ТО "ОКБ № 2" (взрослая поликлиника, по прикреплению) состоится профилактическая акция "Доктор с вами", В этот раз она посвящена предупреждению онкологических заболеваний.

Пройти обследование и проконсультироваться у специалистов о состоянии здоровья можно без предварительной записи.

В кабинетах раннего выявления заболеваний всем обратившимся в рамках акции проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов (женщинам – мазок на цитологическое исследование, мужчинам старше 40 лет – анализ крови на простатспецифический антиген), флюорографию и маммографию (по показаниям). И консультация врача-онколога по результатам осмотра.

Всю информацию о предстоящих мероприятиях и темах вы можете узнать на официальном сайте департамента здравоохранения администрации Тюмени, официальных страницах департамента в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).