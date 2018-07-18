Тюменский "Кванториум" расширяет педагогический состав

Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени объявляет о наборе педагогов на новые и действующие направления.

Как рассказали в пресс-службе "Пионера", для соискателя важно разделять идеологию сети детских технопарков "Кванториум", быть готовым ее внедрять, развивать и совершенствовать. Педагоги работают на стыке самых актуальных знаний по своему направлению, а также генерируют новые подходы и решения, воплощая их в реальные проекты.

Кандидат должен хорошо разбираться в новых технологиях, следить за новостями своей отрасли, обладать как системностью, так и духом творчества. Преподаватели в "Кванториуме" мобильны, умеют работать в команде, критически мыслить, анализировать и обобщать опыт, генерировать новое, умеют ставить задачи и решать их.

"Мы также ждем педагогической харизмы: нужно будет не только создавать новое содержание, но и обучать ему других людей и делать это от души. Мы будем рады кандидатам с высшим образованием. Дополнительные образования приветствуются", - отмечается в сообщении.