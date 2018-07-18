69 жителей Тюменской области заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

10:01 18 июля 2018
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static.tildacdn.com
| Фото: static.tildacdn.com

С начала сезона в Тюменской области клещевой энцефалит выявлен у 34  человек, в том числе пять детей, боррелиоз диагностирован у 35 пациентов, двое из них - дети. По сравнению с неделей ранее цифра возросла на 17 случаев.

За минувшую неделю к специалистам обратились 622 человека, в том числе 51 ребенок. В целом с начала сезона в медицинских организациях региона зарегистрировано 13 377 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 596 - дети.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковского, Ялуторовского, Абатского и Вагайского районов.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Теги: инфекционные заболевания , клещи , медицина , Роспотребнадзор
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