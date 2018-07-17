Тюмень украшают цветами ко Дню города

Власти Тюмени в текущем году выделили 33 миллиона рублей на украшение города клумбами с цветами. Около 800 тысяч растений на общей площади 17 тысяч квадратных метров уже высадили. В преддверии Дня города зацветет и клумба в форме надписи "Тюмень" на въезде со стороны Ялуторовского тракта.
Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", несмотря на то, что данная конструкция не стоит на балансе муниципалитета, в скором времени она приобретет цветущий вид.
"Средства на ее содержание и обслуживание в бюджете не предусмотрены. Однако мы решили взять инициативу в свои руки и высадить цветы на этой вертикальной клумбе. Озеленить надпись планируем ко Дню города. Работы будут за счет внебюджетных источников", - подчеркнули в пресс-службе администрации города.
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