Тюмень украшают цветами ко Дню города

Власти Тюмени в текущем году выделили 33 миллиона рублей на украшение города клумбами с цветами. Около 800 тысяч растений на общей площади 17 тысяч квадратных метров уже высадили. В преддверии Дня города зацветет и клумба в форме надписи "Тюмень" на въезде со стороны Ялуторовского тракта.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", несмотря на то, что данная конструкция не стоит на балансе муниципалитета, в скором времени она приобретет цветущий вид.