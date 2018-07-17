В тюмени появится музей ретро-техники

Музей ретро-техники имени В.В. Михайлова" откроется 17 августа по адресу: ул. Велижанская, 69, стр. 3. Это первый и пока единственный музей ретро-техники в Тюменской области, где будут представлены машины и мотоциклы отечественного автопрома.

Идея создать музей с уникальными ретро-экспонатами принадлежит Ивану Владимировичу Михайлову, генеральному директору холдинговой компании "Дина". Большая часть коллекции ретро-техники собрана его отцом Владимиром Васильевичем Михайловым, в честь которого и назван музей.

Владимир Васильевич был известен как крупный тюменский бизнесмен ― основатель холдинговой компании "Дина", учредитель известных тюменских рынков "Северный" и "Михайловский", и депутат Тюменской городской дум.

Экспозиция музея представлена особым образом: все экспонаты расформированы по разным эпохам автомобильной промышленности. Посетители смогут последовательно проследить эволюцию технической мысли и совершенствование советского автомобиля. Знатоки автомобильного дела расскажут всем желающим об истории государства через призму развития отечественного автопрома на территории Советского Союза.

Каждая модель, представленная в музее, обладает своей уникальной историей. Самый старший экспонат коллекции был выпущен в 1936 году, а самый молодой ― в 1987-м. Сейчас музей уже насчитывает 120 экземпляров редкой авто- и мото-техники. Посетители увидят довоенные ГАЗ М1, ЗИС-6, а также Москвич 401, ГАЗ-АА, ГАЗ-67 и ЗИС-5 сталинской эпохи и военного времени, послевоенные "Победу", "Чайку", так называемую "моргуновку", конечно же "Жигули" и много других экспонатов.

Создатели музея планируют и дальше расширять коллекцию, чтобы тюменский музей ретро-техники стал одним из лучших. Все желающие могут принять участие в составлении экспозиции и предоставить в музей ретро-технику и все с ней связанное:

* автомобили

* запчасти и элементы автомобилей

* велосипеды советского производства

* старые детские машины – игрушечные и педальные

* технику, сконструированную своими руками с использованием элементов и узлов знаменитой советской авто- и мототехники

* портативные радиоприемники и кассетные магнитофоны времен СССР

* постеры, плакаты, буклеты, рекламные афиши автомобилей, мотоциклов, велосипедов

* инструкции по эксплуатации автомобильной и около автомобильной техники

Будущие экспонаты должны быть выпущены не позднее 1989 года.

Создатели музея приглашают всех принять участие в открытии музея и создании самой большой коллекции ретро-техники в Тюмени.