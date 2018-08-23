Более тысячи человек пришли на открытие музея ретро-техники имени Михайлова в Тюмени

Официальное открытие музея ретро-техники имени Владимира Михайлова прошло в Тюмени 18 августа. Праздничное мероприятие с развлекательной программой, бесплатные экскурсии по ХХ веку, шоу профессиональных барабанщиков посетили более тысячи человек.

Каждый из гостей смог ознакомиться с выставкой ретро-автомобилей, узнать историю техники, и сделать фото на память. Детей развлекали на интерактивных площадках, многие участвовали в викторине с розыгрышем мини-моделей ретро-техники, представленных в музее, а также для посетителей приготовили больше 400 порций сахарной ваты и много живой музыки.

Основателем музея выступил генеральный директор холдинговой компании "Дина" Иван Михайлов. Коллекцию ретро-техники начинал собирать его отец ― крупный тюменский бизнесмен, депутат Тюменской гордумы Владимир Михайлов, его имя и носит музей.

Уникальность музея состоит в том, что в нем представлены именно отечественные автомобили, мотоциклы и другая техника времен СССР. Кроме того, экспозиция музея представлена особым образом: все экспонаты расформированы по разным эпохам автомобильной промышленности, чтобы посетители могли последовательно проследить эволюцию технической мысли и совершенствование советского автомобиля.

В первой экспозиции музея ретро-техники представлена треть коллекции Владимира Михайлова – около 50 экспонатов авто- и мототехники. Все экспонаты полностью отреставрированы и на ходу. Полная коллекция музея насчитывает более 120 экземпляров советской техники, выпущенной в период с 1936 по 1987 годы. В коллекции музея автомобили довоенного времени, сталинской эпохи и военных лет, а также более поздние образцы. Около половины из них вошли в выставочную экспозицию, которую теперь может посмотреть любой желающий.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова:

"Туристическо-экскурсионный поток в Тюменской области составляет почти три миллиона. Можно с уверенностью сказать, что музей ретро-техники имени Владимира Михайлова займет достойное место в наших туристических программах. Я уверена, что объект, построенный с душой и энтузиазмом, будет жить очень долго".

Создатели музея планируют расширять коллекцию. Все желающие могут принять участие в составлении экспозиции и предоставить в музей ретро-технику и все, что с нею связано.

Музей находится по адресу: Тюмень, ул. Велижанская, 69, стр. 3. Работает пять дней в неделю, выходные - понедельник и вторник. Стоимость взрослого билета - 180 рублей, детского – 120 (дети до 7 лет бесплатно), льготный билет – 90.