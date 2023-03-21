В Тюмени закрывается частный музей ретро-техники

Музей ретро-техники им. В.В. Михайлова в Тюмени закроется до конца марта, коллекция будет распродана, пишут местные СМИ со ссылкой на соцсети владельца музея Ивана Михайлова.

Музей был открыт в августе 2018 года, в нем экспонировались отечественные автомобили, мотоциклы и другая техника времен СССР из коллекции крупного тюменского бизнесмена, депутата Тюменской гордумы Владимира Михайлова, чье имя и носит музей.

"Среди главных причин закрытия Михайлов назвал необходимость сдачи помещения в аренду и желание двигаться дальше. Он также анонсировал новый проект, тематика которого пока неизвестна. Новый музей будет носить упоминание "им. В.В. Михайлова"", - сообщает РБК. Тюмень.