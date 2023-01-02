Ледовые гонки с участием ретроводов пройдут в Тюмени

В начале января пройдет первый этап "Ледовых гонок" на озере Алебашево. Местом для мероприятия станет ледовый автодром "LiveDrive ICE"

Здесь 6 января соберутся ретроводы из Тюмени и ближайших городов, чтобы погонять по площадке внутри большого овала. Начало заездов в 11:00.

“Придется много работать рулем и, конечно же, давать угла, при этом не достигая опасных скоростей — за машину можно не переживать”, - отмечают организаторы из клуба “ОлдМоторс”. Именно эти энтузиасты который год подряд устраивают ледовые соревнования машин “со стажем”.

К участию принимаются классические и ретроавтомобили старше 1985 года выпуска (с некоторыми исключениями), не подготовленные к гонкам, на стандартной шипованной резине. Заявки на участие принимаются в группе “ВКонтакте”.