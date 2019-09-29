Житель Тюмени восстанавливает автомобиль "Победа" 1955 года выпуска

Источник фото: Old Motors Тюмень

Тюменец Михаил Сальников занимается восстановлением автомобиля "Победа" ГАЗ М-20 1955 года выпуска. Машина два года до этого стояла на постаменте у музея "Ретро-техники имени Михайлова", ее уже не раз пытались починить.

Как рассказал ретровод, в автомобиле на момент приобретения стоял еле живой мотор от "Волги", отсутствовала система охлаждения, тормоза заклинили. Кузов выглядел довольно удручающе.

"Впрочем, наружность бывает обманчива, и хорошенько потыкав ее отверткой, я констатировал наличие вполне живого корпуса и силовых элементов", - заметил Михаил Сальников.

На данный момент в машине установлены двигатель, новая система охлаждения, проводка, перебраны тормоза и ходовая часть. Автомобиль стал участником ралли классических и ретроавтомобилей "Союз", который проходил 7 сентября. Экипаж занял третье место в классе, но это стало большим достижением – ведь автомобиль поехал впервые за много лет, пишет ИА "Тюменская линия".

"Победу" ждут преобразования кузова и салона. Там, где это возможно, владелец планирует заварить дыры в панелях, где невозможно это сделать — поменяет части полностью. Салон придется перешить целиком, стараясь максимально повторить заводской стиль. Какие-то элементы салона и кузова, как сказал Михаил Сальников, удастся сделать самому, но что-то все же придется брать с "машин-доноров", либо заказывать в специализированных компаниях по производству и продаже запчастей к ретротехнике.