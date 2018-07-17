Более тысячи онкобольных выявили тюменские врачи благодаря скринингу

Скрининг нацелен на людей, которые не имеют жалоб на здоровье. Однако благодаря этим исследованиям в 2017 году было выявлено 1 097 злокачественных новообразований. Всего было проведено более 2 млн профилактических исследований.
Тюменская область является единственным регионом в Российской Федерации, где действует полномасштабная система скрининговых исследований онкологических заболеваний, отмечают в "Медицинском городе".
Как следует из инфографики, чаще всего при скринингах онкологические заболевания выявляются в ходе исследования простаты - в прошлом году о проблеме узнали 229 человек, с помощью маммографии онко диагностировали у 199 женщин, флюорография выявила 149 больных.
Больше подробностей о работе "Медгорода" и тюменских врачей-онкологов можно здесь.
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