Более тысячи онкобольных выявили тюменские врачи благодаря скринингу

Скрининг нацелен на людей, которые не имеют жалоб на здоровье. Однако благодаря этим исследованиям в 2017 году было выявлено 1 097 злокачественных новообразований. Всего было проведено более 2 млн профилактических исследований.

Тюменская область является единственным регионом в Российской Федерации, где действует полномасштабная система скрининговых исследований онкологических заболеваний, отмечают в "Медицинском городе".

Как следует из инфографики, чаще всего при скринингах онкологические заболевания выявляются в ходе исследования простаты - в прошлом году о проблеме узнали 229 человек, с помощью маммографии онко диагностировали у 199 женщин, флюорография выявила 149 больных.

Больше подробностей о работе "Медгорода" и тюменских врачей-онкологов можно здесь.