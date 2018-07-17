В тюменской полиции чествовали новых майоров, подполковника и победителей спартакиады

В УМВД России по Тюмени состоялось торжественное вручение специальных званий среднего и старшего начальствующего состава и награждение победителей и призеров III Спартакиады на первенство УМВД России по Тюмени.

Погоны подполковника полиции получил Николай Комлев - заместитель начальника ОП №2 УМВД России по Тюмени. Звания майор полиции удостоены Эдгар Кспоян, начальнику отделения по борьбе с преступлениями на потребительском рынке и в сфере интеллектуальной собственности ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тюмени, Иван Палагин, замначальника отдела уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, инициативу и высокие результаты в оперативной служебной деятельности награждена нагрудным знаком "Отличник полиции" старший сержант полиции Екатерина Смирнова.

Начальник Управления МВД по городу Тюмени Петр Вагин наградил лучших участников спартакиады. Звание "Самый активный руководитель по итогам спартакиады" получил начальник ОП № 1 подполковник полиции Алексей Торопов. В номинации " За волю к победе" награжден отдел полиции № 1 УМВД России по Тюмени. По итогам спартакиады за 3 место получили дипломы команда ОБ ОКПО УМВД России по г. Тюмени, за 2 место команда ОП №5, а за 1 – команда ОБ ППСП.