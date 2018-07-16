Тюменцы своими силами восстанавливают старинный дом в исторической части города

В Тюмени энтузиасты приступают к восстановлению старинного дома, расположенного по адресу улица Пароходская, 24. За месяц они рассчитывают привести его облик в надлежащий вид. У здания, построенного еще в XIX веке, подновят фасад, заменят крышу и восстановят элементы наличников.

Работы проходят в рамках фестиваля "Том Сойер фест", задача которого — сохранение образцов деревянного зодчества силами активных горожан. К проекту, который зародился в Самаре и проходит уже в двух десятках городов России, Тюмень в этом году присоединилась впервые.

Принять участие в фестивале и вложиться трудом в восстановление старинного дома могут все желающие. Для этого не нужны какие-то специальные умения. В основном волонтеры будут шкурить фасад здания, чтобы снять все предыдущие слои краски. К работам, которые нельзя доверить волонтерам, в частности к замене крыши, уже приступили строители.

Все это время на площадке будет не только кипеть работа. Во дворе дома организаторы планируют провести концерт, а по выходным здесь будут проходить мастер-классы для детей от архитектурной мастерской Soda.

По словам кураторов "Том Сойер феста", подыскать здание для восстановления в Тюмени среди частных владений было не так легко. Зачастую хозяева домов, обладающих архитектурной ценностью, относились к предложению привести дом в порядок с недоверием.

"Мы первый дом на этой улице, который сможет показать соседям, что свои исторические дома нужно сохранять, и если мы смогли, значит, и все вокруг смогут, — считает одна из кураторов фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени, урбанист Маргарита Обращенко. — У хозяев домов, скорее всего, менталитет такой — не доверяем с первого слова, сначала нужно увидеть дело. Наш проект пилотный, поэтому на этот сезон мы берем только один дом. Надеемся, что на следующий год пойдет эффект кома и вся улица будет в "Томе"".

С домом на Пароходской всё сложилось благодаря желанию и энтузиазму его хозяев — Натальи и Константина.

По мнению кураторов фестиваля "Том Сойер фест", важно, чтобы горожане, которым небезразлична судьба местного архитектурного наследия, были активнее и сами проявляли инициативу в сохранении уникального тюменского деревянного зодчества, делая то, что по силам. В первое время привлекать к фестивалю волонтеров и спонсоров было сложно, не все понимали, что из этого проекта получится.

"Как ни парадоксально, проблема в том, что успешность города, его хорошая инфраструктура способствуют тому, что людям здесь хорошо и они не проявляют инициативы. Почему я в этом уверена? Когда мы приехали на школу "Том Сойера феста" в Самару, мы поняли, что только там может зародиться этот фест. Мы увидели, в каком состоянии находятся дома в центре — там сразу понятно, что нужно что-то предпринять. В Тюмени в центре у домов все-таки стараются поддерживать вид, администрация города и сама область пытаются это делать, но этого недостаточно", — считает Маргарита Обращенко.

По мнению второго куратора "Том Сойер фест" в Тюмени, студента Института архитектуры и дизайна ТИУ Владимира Скалдина, этот проект — хороший повод проявить себя как ответственного горожанина.

"Пусть дом, который мы восстанавливаем, в частных владениях, но это тоже часть города, и любой человек с ним взаимодействует, даже когда смотрит на него, — отмечает Владимир. — Одна из-из наших целей — показать людям, что они тоже способны что-то менять, что не только люди сверху это делают, но и обычные граждане, у которых есть желание что-то сделать. Мы им даем такую возможность, хоть маленькую, но это всё-таки вклад. Думаю, что в Тюмени такой низовой активности недостаточно, потому что здесь, по личному наблюдению, здесь все быстро загорается и быстро тухнет. Мы надеемся, что наш проект перерастет во что-то большее, у нас уже есть планы на это".

По словам кураторов "Том Сойер феста", заявки на участие в фестивале подали порядка полусотни горожан. Так, тюменец Михаил Соснин участвует в фестивале как резчик по дереву, он займется восстановлением элементов наличников. "Резьба по дереву — это мое хобби. Люблю работать с этим материалом, хочется прикоснуться к тюменскому деревянному зодчеству. Очень важно сохранять такие дома, резьба должна восстанавливаться и радовать людей", — отметил он.

"Мне показалось интересным, что такое мероприятие проходит в Тюмени. До этого ничего подобного не видела, — рассказывает волонтер фестиваля Анастасия Звягина. — Мне уже давно хотелось поучаствовать в волонтерских работах, и тут учительница по истории скинула нам информацию про "Том Сойер фест". Мне эта идея показалась классной, поэтому мы присоединились. Недавно ездили по центру Тюмени, фотографировали старые дома. Они красивые, атмосферные. Но там большинство восстановленные, а тут наоборот".

Хотя отклик от волонтеров уже есть, притоку новой силы здесь будут рады всегда — работы на площадке более чем достаточно и каждый найдет, чем заняться. Присоединиться к работам в удобное время, на час или на весь день, можно в будни с 15 до 20 часов, в выходные с 12 до 18 часов. Уточнить график можно тут.

Влада Нерадовская