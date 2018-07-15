В Тюмени пройдут бесплатные курсы по программированию

Курсы в школе программирования по JavaScript стартуют на базе Тюменского технопарка с 30 июля.

Курс рассчитан на специалистов начального уровня. Занятия будут проходить в вечернее время дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. После окончания трехмесячного курса выпускники получат сертификаты, пишет "Вслух.ру".

"Программа курса составлена так, чтобы с одной стороны дать базовое понимание того или иного языка программирования, а с другой стороны подготовить кадры для решения задач конкретного бизнеса", - рассказал куратор Школы программирования Алексей Томилов.

Попасть в группу можно, если успешно пройти онлайн-тест. Итоги отбора станут известны 27 июля. Узнать подробнее о ближайших курсах и оставить заявку на обучение можно на сайте codetmn.ru.