Две тюменские поликлиники получили высокую оценку Росздравнадзора

Эксперты Росздравнадзора проверили тюменские медучреждения. Высокую оценку качества работы получили поликлиники №5 и №17, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мы общались с медицинскими работниками, наблюдали за самим процессом оказания медицинской помощи, и, безусловно, опрашивали пациентов. Отмечу, что, по отзывам, все то, что пациент желает получить в поликлинике, он получает", рассказал заместитель гендиректора ФГБУ "Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы" Росздравнадзора Олег Швабский.

Эксперт также отметил активное содействие коллективов учреждений, командную работу, энтузиазм и стремление к развитию. Даже критические отзывы, которые тоже были, указывают на отсутствие системных проблем в поликлиниках, все они касались частных и ситуационных вопросов.

"Я очень много езжу по России и знаю, как обстоят дела в медицине, - сказал в заключение Олег Швабский, - Безусловно, качество зависит и от политики региона, и тюменское здравоохранение – одно из лучших в стране".