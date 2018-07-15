Участников тюменского проекта "Шанс" научат самообороне

Тюменские подростки, участвующие в проекте "Шанс", и их наставники пройдут курс по рукопашному бою и психологической подготовке.

Как сообщает "Комсомольская правда", тренер Алексей Макаров объяснит подросткам, почему важно уметь адекватно оценивать сложившуюся обстановку и как не впадать в паническое состояние перед лицом опасности. Кроме того, Алексей покажет ребятам, как в реальных условиях работают методики крав-маги, и вместе с участниками отработает их на практике.

"Знание базовых способов защиты и умение избегать неприятностей поможет не опасаться как за свою жизнь, так и за здоровье близких. Мы хотим научить наших воспитанников защищать себя и свои интересы, но делать это правильно, не переходить за грань дозволенного", отметила Любовь Бровко, руководитель социального проекта "Шанс".

Социальный проект "Шанс" проходит в Тюмени в третий раз. В этом году в проекте участвуют 109 пар "наставник-подросток". Так же "Шанс" расширил географию, и теперь проходит в Ялуторовске. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.