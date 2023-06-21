Проект "Выходные с семьей" способствует улучшению отношений

Программа заездов выходного дня "Выходные с семьей" – это активный совместный досуг многодетных семей для сплочения и налаживания внутрисемейной атмосферы, ежемесячные интерактивы проходят в рамках проекта "Выходные с семьей" в центре "Семья".

Очередное занятие, на котором семьи с детьми участвовали в различных занимательных играх, слушали лекции и обучались кулинарному мастерству, прошло в выходные. Пока малыши создавали поделку на творческом мастер-классе, взрослые беседовали с психологом Юлией Караульных. Психолог дала несколько полезных советов, которые помогут родителям оставаться в ресурсе и не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы. В завершение мероприятия семьи приняли участие в интерактивной игре и кулинарном мастер-классе по приготовлению блинов.

"Очень радует, что для семей предусмотрены такие проекты. Благодаря совместным занятиям налаживаются отношения внутри семьи. Это прекрасная возможность провести время с родными и узнать их еще лучше", – делится мнением участница проекта.

Программа "Выходные с семьей" реализована Региональным центром "Семья" при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации Комплекса мер Тюменской области "Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, "Стратегия семейного успеха".

Мероприятие проводится для семей с детьми ежемесячно. Основная цель – формирование семейных ценностей и укрепление детско-родительских отношений. Если вы хотите принять участие в программе "Выходные с семьей", записывайтесь по телефону 30-26-27 (доб. 406), специалист – Анна Томилова.