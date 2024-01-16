17 тюменских проектов получат поддержку Фонда президентских грантов

Подведены итоги первого конкурса президентских грантов 2024 года. В число победителей вошли 17 некоммерческих организаций Тюменской области. На реализацию социально значимых проектов они получат более 23,7 млн рублей. Размер грантов, выделенных тюменским НКО - от 500 тысяч до 6,3 млн рублей.

Среди победителей второго конкурса президентских грантов — НКО, работающие в Тюмени (8 проектов), Ишиме (3 проекта), Ялуторовске (2 проекта), Тобольске (1 проект), Тюменском районе (1 проект), Нижней Тавде (1 проект), Упорово (1 проект).

Самые большие суммы на реализацию социальных проектов получат Фонд развития творчества "Жизнь и дело": 6,3 млн на проект "Кинопедагогика: VII Международный форум, программа обучения, VII Всероссийский конкурс "Лучший кинопедагог", Федерация гандбола Тюменской области: 2,3 млн на проект "Нейромяч: программа укрепления внутрисемейных отношений"; поисковый центр имени Артура Ольховского: 2,1 млн пойдут на реализацию программы "Сохраняя память".