Выпускники Школы соцпредпринимательства запустят 28 проектов

Итоговая защита и выпускной состоялись в Школе социального предпринимательства Тюменской области. Обучение проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Среди учеников - представители малого бизнеса, самозанятые и ещё не зарегистрировавшие своё дело жители Тюмени, Тюменского района, Ишима. С 1 июня они повышали компетенции в стратегическом анализе и планировании, управлении персоналом, маркетинге и управлении продажами, бизнес-планировании и проектной логике, сформировали по своим проектам бизнес-план и финансовую модель, узнали про частные инвестиции, научились презентовать свои проекты с наиболее выигрышной стороны.
Из 56 участников школы в итоговой презентации 30 июня участвовало 30 проектов в таких направлениях, как образование, спорт, здравоохранение, культурно-просветительская сфера. В состав комиссии вошли представители органов власти, инфраструктуры поддержки центра "Мой бизнес", общественных организаций и социального бизнеса.
"Школа социального предпринимателя" - флагманский образовательный курс, созданный для развития социального предпринимательства в РФ.
Руководитель центра инноваций социальной сферы " Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Кристина Фролова:
С 2017 года участники каждого нового потока открывают интересные социально значимые проекты с устойчивой финансовой основой. Школа социального предпринимательства популяризирует работающие инструменты, чтобы бизнес был полезен в обществе и имел устойчивое положение на рынке. Среди участников есть социальные предприниматели из реестра, которые дальше пойдут на грантовый конкурс.
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