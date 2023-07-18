Праздник для детей и родителей "Мы одна семья!" пройдет в Тобольске

Фото предоставлено организаторами проекта "Создавая будущее"

29 июля 2023 года в СК "Центральный" Тобольска состоится праздник для детей и родителей "Мы - одна семья!", его основными событиями станут чемпионат ползунков, гонки на толокарах и индивидуальные консультации специалистов.

Чемпионат ползунков начнется в 10:00. В турнире могут принять участие дети от шести месяцев до двух лет. Малышам необходимо проползти на скорость десять метров. Родителям можно "приманивать" и подбадривать их самыми неординарными способами: телефонами, игрушками, едой. Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды.

Гонки на толокарах пройдут в этот же день, начало в 12:30. Приглашаются спортсмены от двух до пяти лет. Участники должны на скорость преодолеть расстояние, равное 25 метрам, на машинках-каталках (толокарах), которые предоставит организатор. Как и в соревновании для малышей, все участники обязательно получат призы, а победители и призеры не уйдут домой без медалей, кубков и призов.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 родители смогут индивидуально проконсультироваться у специалистов органов социальной защиты, здравоохранения, образования и других специалистов.

Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее":

Спустя 4 года мы возвращаемся с одним из любимых мероприятий в Тобольск! За это время в жизни каждого из нас произошло много событий. Но нас поддерживают неизменные вещи - семья, забота близких и любовь. В семье зарождаются, и проносятся через всю жизнь, чувство защищенности и уверенность в своих силах. Мероприятия, подобные празднику "Мы - одна семья!" учат детей и родителей быть вместе, преодолевать тревоги и страхи, радоваться победам.

Заявки на чемпионат ползунков и гонки на толокарах принимаются до 24 июля 2023 года (включительно). Подробная информация и условия регистрации здесь.

Участие бесплатное, зрители приветствуются.