Университет третьего возраста объявил набор слушателей

Осенью стартует обучение пенсионеров в рамках проекта "Университет третьего возраста".

Открыта запись на факультеты образовательной программы обучения на 2023-2024 учебный год, среди которых иностранные языки (английский, французский), правовые основы, цифровые компетенции (основы пользования компьютером и смартфоном), фотодело и мобильная видеосъемка, прикладное творчество (рукоделие, скрапбукинг, квилинг), фитнес (гимнастика), кулинария, ландшафтный дизайн, журналистика, ораторское искусство, флористика, медицина, психология, дизайн интерьера.

Присоединиться к бесплатному обучению могут все желающие в возрасте 55+. Для этого необходимо оставить заявку на участие, заполнив форму либо позвонив по телефону: (3452) 51-50-51..

"Университет третьего возраста" − образовательно-досуговый проект, направленный на сохранение социальной включенности представителей старшего поколения и создание условий для их саморазвития, реализуется региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации и соответствует основным направлениям регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".