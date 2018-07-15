Подростки Тюмени предпочитают работать во время летних каникул

Летние каникулы тюменские подростки предпочитают посвящать работе, получая возможность заработать и освоить полезные навыки.

По информации ИА "Тюменская линия", в Тюмени и Тюменском районе с января по июнь 2018 года на временную работу было трудоустроено 3 тыс. 724 несовершеннолетних.

По состоянию на 1 июля 2018 года регистрируемая безработица в регионе составляет 0,41%. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,18 человека на 1 вакансию. Именно такую статистику приводит Центр занятости населения.

Число людей, которые обратились в центр за помощью в поиске работы, с января по июнь 2018 год составило 10 тыс. 583 человека. За аналогичный период 2017 года таких обращений было 12 тыс. 242.

Сократилась и продолжительность безработицы - за шесть месяцев 2018 года она в среднем составляла 5,01 месяцев, за аналогичный период 2017 года - 4,8 месяцев. Вырос уровень трудоустройства, за шесть месяцев текущего года он составил 69,4%, когда как в 2017 году за аналогичный период он достиг только 69%.