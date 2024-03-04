Уват завлекает будущих медиков ознакомительными экскурсиями

Студенты Тюменского госуниверситета знакомились с системой здравоохранения Уватского района, посещение Областной больницы №20 было организовано по проекту "Сельско-медицинский карьерный туризм", который совместно реализуют вуз и региональный депздрав.
Встречу с представителями администрации района и руководством больницы и врачами для студентов провели в физкультурно-оздоровительном комплексе райцентра. Во время экскурсии по больнице гости смогли оценить оснащенность терапевтического, хирургического и педиатрического отделений. По данным депздрава, в районе с нетерпением ждут участковых терапевтов и педиатров, стоматолога, акушера – гинеколога, хирурга, врача УЗИ-диагностики, готовы предоставить целевую ординатуру при согласовании трудоустройства в местной больнице. Есть и другие меры поддержки для молодых врачей.
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