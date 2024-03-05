Количество вакансий в Тюменской области за месяц увеличилось на 15%

В феврале в Тюменской области было размещено почти 18 тысяч вакансий, это на 15% больше, чем в январе этого года, посчитали аналитики hh.ru. Наибольший прирост вакансий наблюдается в страховании (+57%), высшем и среднем менеджменте, ,спортклубах, фитнесе, салонах красоты и в финансах, бухгалтерии (+36% в каждой). Также есть рост в направлениях "Стратегии, инвестиции, консалтинг" (+35%), "Маркетинг, реклама, PR" (+34,5%), "Искусство, развлечения, массмедиа" (+31%).

Средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области в феврале составила 58 400 рублей (+4% к январю). Наибольший прирост по оплате труда отмечен у представителей сферы безопасности и строительства (+17% в каждой, 43 900 и 93 200 руб. соответственно), у высшего и среднего менеджмента и сотрудников, занимающихся продажами, обслуживанием клиентов (+13% в каждой, 106 300 и 56 700 руб. соответственно), у работников транспортной сферы (+12%, 102 000 руб.).

В феврале проще всего было трудоустроиться в сфере розничной торговли и автобизнеса, где на одну вакансию приходилось чуть больше двух резюме. В пятерку профессиональных областей с низкой конкуренцией по итогам февраля вошли: "Медицина, фармацевтика" (2,5), "Рабочий персонал" (2,8), "Продажи, обслуживание клиентов" (2,9), "Туризм, гостиницы, рестораны" (3,2).

В целом в Тюменской области в пятерку профессиональных областей с наибольшим спросом на специалистов за февраль вошли "Рабочий персонал" (22% вакансий приходится на специалистов из профессиональной области), "Продажи, обслуживание клиентов" (20%), "Строительство, недвижимость" (19%), "Производство, сервисное обслуживание" (18%), "Транспорт, логистика, перевозки" (13%).