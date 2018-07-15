Тюменский "Стеклотех" будет выпускать фигурные бутылки

09:32 15 июля 2018
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informupack.ru

Тюменский завод "Стеклотех" начнет выпуск новых фигурных бутылок с ручкой для заказчиков из Челябинской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Подобного опыта у завода еще никогда не было. У заказчика были достаточно жесткие требования. Наши специалисты вновь показали высокий класс. Любой опыт создания нового обогащает, и сейчас мы точно знаем, что можем выполнять подобные заказы", - поделилась Елена Острягина.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2018 года "Стеклотеху" удалось выйти на новый рынок сбыта – в странах средней Азии, а также расширить ассортимент и найти заказчиков в сфере химической промышленности.

Теги: завод , производство
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