Александр Моор поздравит жителей с 95-летием Абатского района

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 95-летию со дня образованию Абатского района в рамках рабочего визита сегодня, 14 июля.
Как сообщает "Комсомольская правда – Тюмень", в районном доме культуры он вручит три Благодарности Губернатора области и 8 благодарственных писем и памятных медалей для восьми семейных пар, отмечающих 50-летие совместной жизни.
Ещё один пункт в рабочей поездке врио главы региона – торжественное заселение многодетной семьи Никифоровых в построенный жилой дом в рамках реализации проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи" партии "Единая Россия". Александр Моор примет участие в церемонии вручения ключей семье и осмотрит новый дом семейства.
Кроме того, Александр Моор посетит сушильно-сортировальный комплекс - инвестиционный проект "Племзавода Юбилейный", осмотрит строительство комплекса придорожного сервиса и охраняемой парковки на 200 мест.
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