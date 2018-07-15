Тюменцы подают заявки на загранпаспорт через сайт госуслуг

Портал госуслуг помогает тюменцам без очередей подать заявления на оформление загранпаспортов. Такой возможностью пользуются около 90% граждан. Посетить управление тюменцам приходится только для того, чтобы сфотографироваться и позже забрать готовый паспорт.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в связи с повышением госпошлины с 4 августа, в настоящее время зафиксировано увеличение потока желающих оформить документы на едином сайте для выезда за границу.

С 4 августа при оформлении загранпаспорта нового образца госпошлина вырастет с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Этот фактор спровоцировал огромный поток россиян, желающих получить загранпаспорт как можно быстрее. Количество поданных заявлений растет с каждым годом: в 2017-ом в два раза больше, чем в 2016-ом; в 2018-ом уже в два раза больше, чем в 2017-ом.

Начальник ведомства при УМВД по Тюменской области Дмитрий Мамонтов сообщает: "Большую часть работы взяли на себя МФЦ. Планируется, что в скором будущем к ним перейдет оформление загранпаспортов полностью, а мы будем заниматься лишь выдачей документов".

На сайте "госуслуг", к тому же, действуют выгодные предложения - при электронном оформлении паспорта стоимость пошлины снижается на 30%. То есть, до 4 августа она составит 2,4 тысячи рублей, после – 3,6 тысяч. Льгота будет снята лишь в январе 2019 года. В то же время стоимость госпошлины при оформлении паспорта старого образца остается неизменной – 2 тысячи рублей, – но, так или иначе, со временем от старого образца откажутся насовсем.

Кроме Тюмени, ведомства расположены в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Голышманово. Всего 26 отделений управления по вопросам миграции областного УМФД, в которых можно получить заграничные паспорта обоих видов.