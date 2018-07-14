Тюменское село Червишево отмечает 370-летний юбилей

Одному из самых "возрастных" населенных пунктов в Тюменском районе Червишево совсем скоро исполнится 370 лет.

Еще в 17-ом веке удобное расположение способствовало быстрому росту села. В 19-ом веке Червишевская волость становится одним из главных предпринимательских центров вблизи города Тюмени. Здесь делают сита, сани, телеги, бочки. Купец Памфилов возводит маслодельню и изготавливает лучшие сыры в губернии, пишет Правительство Тюменской области.

По словам создателя червишевской обсерватории Владимира Куракина, сейчас Червишево - одно из самых быстрорастущих сел Тюменского района.

"Многие тюменцы строятся в нашем муниципальном образовании, поэтому число жителей прибавляется. У нас есть, где с пользой провести время: спортивный центр "Жемчужина Сибири" позволяет заняться активным отдыхом, посмотреть на звезды можно в нашей старой башне, а отдохнуть в детских лагерях и санаториях. Ко дню села планируем высадить аллею лип и памятный знак "Люблю Червишево". Так что уверен, наш праздник выйдет на славу", делится планами Владимир Куракин.

Кстати, в год 95-летия Тюменского района свои юбилеи отмечают сразу несколько населенных пунктов. Яркие торжества уже прошли в Горьковке и Мальково. Каменке скоро исполнится 395 лет, Ембаево – 420, а село Богандинское отпразднует 325-летие.