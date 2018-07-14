Представители департамента здравоохранения области посетили поликлиники Тюмени

Руководители тюменского здравоохранения во главе с директором областного медицинского ведомства Инной Куликовой побывали в поликлиниках №1 и №3.

Поликлиники были выбраны не случайно - именно в данных медучреждениях реализуется приоритетный федеральный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ознакомившись с организацией работы, Инна Куликова отметила высокий уровень вовлеченности в проект и уровень организации проектных команд в медицинских организациях. В процессе высокопоставленные гости совместно со специалистами созданных в поликлиниках рабочих групп обсудили ход внедрения проекта.

"Вдумчивый подход, без ложного формализма, заинтересованность всех сотрудников поликлиник в достижении успеха – вот основные условия для его реализации, - подчеркнула директор регионального департамента. - Большей эффективности мероприятий, безусловно, способствует и активное привлечение к делу пациентов. Не стоит забывать, что важно не только вовремя и качественно оказывать медицинскую помощь, но формировать доброжелательные эмоции от посещения поликлиник", добавила Инна Куликова.

Напомним, Тюменская область вошла в состав регионов-участников проекта создания новой модели первичной медико-санитарной помощи в январе 2018 год, что стало продолжением пилотного проекта "Бережливая поликлиника". В текущем году в проект включены 15 медицинских организаций региона, 26 структурных подразделений. Проект нацелен на снижение потерь времени для пациентов, создание доброжелательной среды в учреждениях здравоохранения.