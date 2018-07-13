В Тюмени 95-летнему пациенту помогли справиться с катарактой

В ОКБ №1 в Тюмени еще одну успешную операцию выполнили 95-летнему мужчине с диагнозом катаракта и сопутствующими заболеваниями глаз. Отточенное мастерство офтальмохирурга позволило справиться с коварным недугом.

Ранее специалисты медучреждения хирургическим путем вернули зрение 90-летней пациентке, которая пробыла незрячей в течение десяти лет. После этой истории в больницу ради аналогичного лечения начали обращаться и другие страдающие катарактой и глаукомой пациенты.

"Специалисты следуют современным стандартам бесшовной ультразвуковой хирургии с микродоступом всего 2.2 мм, что позволяет добиваться максимальных результатов при той или иной патологии и быстрого восстановления после операции. Что особенно важно в более старшем возрасте, когда организм восстанавливается медленнее", — рассказали в пресс-службе ОКБ №1.

За прошлый год в офтальмологическом отделении Областной клинической больницы №1 было выполнено 2603 операции. Из них — 1849 пациентов прооперированно с катарактой, 280 пациентов — с глаукомой. У врачей-офтальмологов ОКБ №1 намечены большие планы по внедрению уникальных технологий, которые станут значимыми для всего региона.

Специалисты напоминают, что нужно внимательно следить за здоровьем глаз и регулярно посещать специалистов с целью профилактики. Некоторые опасные заболевания глаз на начальной стадии протекают совершенно бессимптомно, и глаукома относится к их числу.