Тюменская делегация на Российской студвесне будет самой многочисленной

Сто студентов из вузов региона представят Тюменскую область на XXVI Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который состоится в Ставрополе с 15 по 20 мая. Это самая многочисленная иногородняя делегация. Всего в мероприятии примут участие 2500 творческих молодых людей из 80 регионов страны.

Тюменцы представят 18 творческих номеров: шесть хореографических, пять театральных постановок, три музыкальные композиции, региональную концертную программу "Верните мне 2007" и четыре номера оригинального жанра. Команда BreakFastBand, Виктория Мельникова и Антон Мезинов покажут себя в направлении "Журналистика".

Как отметила руководитель дирекции Областной студенческой весны Юлия Каргаполова, в этом году нет квоты для студентов, поэтому коллективы могут принять участие в российском этапе фестивале в полном составе, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"По условиям регионального этапа все обладатели Золотого приза гарантированно отправляются на Всероссийский фестиваль. Кроме того, федеральные эксперты выделили еще несколько сильных и талантливых коллективов. Студия пластики "Аврора" получила специальный приз от постановщика хореографического финального шоу Елизаветы Дружининой, а студия оригинального жанра ИГиН от Владислава Штофы - воздушного гимнаста и эквилибриста, победителя международных цирковых фестивалей в Италии и Тунисе. Благодаря поддержке вузов они также вошли в состав делегации", - рассказала Юлия Каргаполова.

В Ставрополе фестиваль будет включать 10 конкурсных площадок, разработан специальный фестивальный маршрут и обучены 500 волонтеров, которые будут помогать участникам и организаторам. В состав жюри войдут российские актеры театра и кино, хореографы и певцы, дизайнеры и журналисты. Победители XXVI Всероссийского фестиваля получат денежные призы и смогут на льготных условиях попасть на молодежный образовательный форум "Таврида", который пройдет этим летом на полуострове Крым.