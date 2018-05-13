Будущие организаторы событий в Тобольске проявят себя на стажировках

Будущие организаторы городских событий Тобольска в рамках Фабрики проектного менеджмента участвуют в стажировках на базе мультицентра "Моя территория" и коммерческих структур. Итоги будут подведены 20 мая в формате итоговой аттестации, а самые успешные участники получат сертификаты.

Участниками образовательного проекта стали 47 человек. Они уже прошли деловую игру "Карьера роста", которая помогла им определиться с командой и местом стажировки, а также выявить лидеров, генераторов идей, исполнителей и реализаторов. Шесть сформировавшихся групп приступили к реализации задумок с командами партнеров. В числе задач – медиасопровождение розыгрыша билетов на просмотр чемпионата мира по футболу в кинотеатре, организация выставки животных из приютов Тобольска, туристическая благотворительная акция.

"Важно, чтобы молодежь стремилась работать в команде, высказывала свои идеи по развитию города и общества в целом. Мы создали условия для их коммуникации, в которых комфортно заводить новые знакомства и привлекать единомышленников в свои команды. Первый этап проекта показал, что участники готовы действовать, им интересно саморазвитие и общение, несмотря на разницу в возрасте и профессиональном образовании", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

По итогам аттестации участники Фабрики проектного менеджмента, которые успешно прошли все этапы проекта, получат сертификаты, пишет "Мегатюмень".