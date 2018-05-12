Тюменская крановщица на пенсии посвятила себя волонтерству

Тюменка Надежда Сергеева в 67 лет пошла работать волонтером в благотворительный фонд "Старшее поколение". По профессии она крановщик, но с детства занималась добровольческой работой и на пенсии решила помогать людям.

Женщина по мере возможности посещает маломобильных тюменцев на дому, в стационаре, совместно со сверстниками изготавливает украшения для сада и огорода, занимается дизайном цветников, организует акции по уборке придомовых территорий, парков и скверов города. "Мы общительны, счастливы и веселы. Мы — пенсионеры", - говорит волонтер.



Вместе с Надеждой в "серебряные" волонтеры пошли тюменки, которые раньше работали экономистами, строителями и учителями в Тюмени. Теперь женщины заряжают позитивным настроем других горожан, пишет "Вслух.ру".