Шашлыки, бассейны, бани: топ-10 тюменских баз отдыха

Несмотря на холодную весну, тюменцы уже открыли сезон отдыха и шашлыков. Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП-10 самых современных и комфортных тюменских баз отдыха, где можно отдохнуть всей семьей.

"Дом пионеров"

Пионерские песни, звуки веселых горнов и барабанов, красные галстуки многими вспоминаются с ностальгией. Для тех, кто скучает по советской атмосфере, и работает уникальный гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров". Находится он в живописном лесу в 27 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту.

Здесь вас ждет комфортабельный отель с роскошными номерами, отличным рестораном, турецкой и финской баней, бассейном и детской игровой комнатой. Также на территории работает уникальный музей пионерии, в котором собраны редчайшие экспонаты.

Стоимость номера от 3500 руб. за сутки. Стоимость аренды банно-помывочного комбината от 2500 руб. за 1 час. Аренда СПА-комплекса от 2500 руб.

"Верхний бор"

Визитной карточкой Тюмени уже давно стали горячие источники базы отдыха "Верхний Бор". Уголок спокойствия расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу озера Верхнее Кривое. Здесь вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни. С комфортом разместиться на сутки или несколько дней можно в одной из гостиниц или коттеджах "Верхнего Бора" (от 1890 руб.).

Есть СПА-центр, баня на плову, обустроенный пляж, мин-аквапарк, автодром.

В пунктах проката: лодки, катамараны, электролодочки, скутеры, сфера, надувные круги, матрацы, бадминтон, мячи, скейты, велосипеды, велокары, ролики. Также имеются баскетбольная и футбольная площадки, скалодром. Цены вполне приемлемые для любой категории людей.

"Усадьба"

В живописном сосновом бору расположилась база отдыха "Усадьба". Это идеальное место для отдыха на природе — пейзажи, чистый воздух, благоухание трав и цветов, пение лесных птиц. Турбаза оснащена всем необходимым для организации великолепного загородного отдыха в Тюмени. Вы можете снять коттедж с русской баней на выходные (от 4500 руб. за сутки) или взять в аренду уютную беседку на 30 посадочных мест (стоимость от 250 руб. в час).

Есть прокат велосипедов, квадроциклов, а также для всех экстремалов — веревочный парк, пейнтбол и многое другое.

"Боровое"

Все условия для комплексного отдыха созданы в "Боровом". База отдыха находится всего лишь в нескольких минутах пути от Тюмени. Отличительная особенность турбазы "Боровое" — гармоничное сочетание разных стилей отдыха. Здесь каждый найдет занятие по вкусу. И любители шумных пикников в компании друзей или коллег, и семьи с детьми, предпочитающие размеренный отдых, и даже двое влюбленных, сбежавших от суеты, чтобы побыть наедине.

Въезд на территорию от 500 руб. за автомобиль. Для вас бесплатные мангальные зоны на берегу, рядом детские площадки. Работают русские бани (от 1500 руб.), есть теплые беседки (от 5000 руб.)

"Пруд Лесной"

Представьте себе: живописный берег озера, чистый свежий воздух хвойного леса и ухоженную территорию с уютными беседками и коттеджами для вас и компании. Все это рада предложить вам база отдыха "Пруд Лесной!"

Вход на территорию обойдется отдыхающим в небольшую сумму — от 50 руб. за одного человека. Арендовать коттедж — от 2300 руб. Также на территории есть прокат спортивного инвентаря, принадлежностей для шашлыка, зонтов и шезлонгов для отдыха у водоема.

"Акватория"

База отдыха "Акватория" расположена в 120 км от Тюмени, на 124-м км Ялуторовского тракта. База находится на берегу реки Гришина, в окружении живописной природы. Территория благоустроена, огорожена забором и охраняется круглосуточно. Гости принимаются круглый год.

Гостиничный комплекс с номерами разного класса (от 1500 руб.), полностью обустроенные дома (от 3000 руб.). У каждого домика своя зона отдыха и мангал. На территории бесплатная охраняемая стоянка для автомобилей, кафе, широкий выбор развлечений для активного летнего отдыха — квадроциклы, велосипеды, катамараны и многое другое.

"Хлеб-соль"

Располагается база отдыха "Хлеб-соль" в 35 км от Тюмени — в деревне Черная Речка.

Двухэтажные красивые коттеджи (от 12000 руб.) из натурального дерева, каждый площадью 325 м², оснащенные мебелью и расположенные на охраняемой территории, с паковочными местами.

Неподалеку от базы отдыха расположен тюменский Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Волна"

Не выезжая из города, на базе отдыха "Волна" вы можете окунуться в термальные воды, бьющие из недр земли, и просто приятно с пользой для здоровья провести время. Термальные воды, естественная температура которых колеблется от +38 до +43 градусов Цельсия, абсолютно не уступают самым популярным горячим источникам мира по своим лечебным свойствам. Стоимость купания стартует от 350 руб.

На территории базы созданы самые комфортабельные условия. Аренда беседок (от 300 руб.), большая гостевая парковка, современные раздевалки с душевыми комнатами, детская площадка и уютное стилизованное кафе.

"Адмирал"

Загородный клуб "Адмирал" расположен на берегу красивейшего Андреевского озера. Это отличное сочетание домашнего уюта , современного комфорта и незабываемого экстрима.

Аренда коттеджей (от 23000 руб.), русская баня на воде (2000 руб.), прокат катера, также здесь проводятся выездные свадебные регистрации на пирсе, в шатре или на поляне.

"Поле Чудес"

База отдыха "Поле Чудес" — это прекрасное место для активного отдыха в компании друзей или в кругу семьи. Развлечения тут найдутся для каждого — рыбалка, шашлыки, мини-ферма, настоящие русские бани. И все это — в черте города Тюмени.

Аренда домиков — от 8000 руб. за сутки, банный комплекс — от 3000 руб.