Клиника "Мать и дитя" в Тюмени откроется к весне 2019 года

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюмени продолжается строительство многопрофильного клинического госпиталя "Мать и Дитя", который войдет в структуру единого лечебно-диагностического комплекса Медицинского города. В госпитале будут хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, клинико-диагностическая лаборатория и центр детского здоровья. Планируется, что медучреждение откроется весной 2019 года.

Накануне строящийся госпиталь осмотрели гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер и губернатор Владимир Якушев. К сегодняшнему дню на площадке возведено здание с цокольной частью и шестью этажами. Как сообщили в пресс-службе губернатора, укладка фасадных стен практически завершена, инженерные сети готовы на 60%, строятся внутренние перегородки. На следующей неделе строители намерены перейти к благоустройству. Общая площадь объекта составит 16,7 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что медицинский центр будет оказывать полный спектр акушерской и педиатрической медицинской помощи, медицинскую помощь семьям со всеми видами бесплодия.